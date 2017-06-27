1,5 года исправительных работ.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 54-летнему Игорю Рыбалкину, который 12 апреля 2017 года напал на бригаду "скорой помощи". Мужчина признан виновным в хулиганстве. Ему назначено 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Преступление было совершено во дворе дома на Ясной, куда скорую вызвали к лежащему на улице мужчине. "Пациент" Рыбалкин оказался нетрезвым. Он нецензурно бранился, а затем и вовсе набросился на врачей с метровой дубиной. Медики успели укрыться в автомобиле, на котором хулиган и выместил зло, оставив вмятины.