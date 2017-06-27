В 2015 году.

В Югре задержали трех мужчин в возрасте от 29 до 49 лет по подозрению в убийстве коллеги, совершенном 2 года назад. Им уже предъявлено обвинение, злоумышленники заключены под стражу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР.

По данным следствия, четверо мужчин работали в составе бригады на территории Северо-Даниловского месторождения. В августе 2015 года они выпивали в палатке. Во время застолья разгорелась ссора, в ходе которой 30-летнему рабочему были нанесены удары ножом и лопатой. Злоумышленники закопали труп в лесу. Спустя год скелет обнаружили грибники.

Обвиняемым грозит пожизненное заключение.