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Пермяк зарезал двух человек на остановке26 июня в 15:41

  • Текст

Его задержали.

26 июня 2017 года в Перми по подозрению в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и разбое задержали 46-летнего местного жителя. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было свершено утром 23 июня на остановке общественного транспорта в районе улицы Трамвайной. По данным следствия, мужчина зарезал 67-летнего пенсионера и похитил у него деньги. В это время мимо проходила 36-летняя женщина. Злоумышленник напал и на нее, забрав сумку с деньгами и сотовым телефоном.

Раненую женщину обнаружили прохожие, они вызвали скорую помощь. Спустя некоторое время потерпевшая скончалась в больнице.

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