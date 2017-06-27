Обманув несколько сотен человек.

В Екатеринбурге задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в интернет-мошенничестве.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в июле 2015 года молодой человек создал интернет-магазин для торговли мототехникой и запчастями к ней. Он переехал из уральской столицы в Санкт-Петербург, чтобы получать товары напрямую от поставщиков. Схема была проста: клиент перечислял стопроцентную предоплату, после чего получал товар. Спустя год молодой человек решил отказаться от выполнения своих обязательств, заблокировал сайт и вернулся в Екатеринбург.

Дома подозреваемый создал новый ресурс, где предлагал мотоциклы, снегоходы и запчасти к ним. Он оформлял заказы, принимал деньги, но прекратил поставлять товар. По обновленной схеме молодой человек сообщал клиентам, что продукция направлена адресату, после чего блокировал покупателей, чтобы они не могли больше до него дозвониться.

Таким образом злоумышленник похитил около 600 тысяч рублей у нескольких сотен человек. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий мошенника, позвонить по телефонам: (343) 297-56-33, (343) 356-46-96, 89089075396.