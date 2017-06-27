Его арестовали.

Индустриальный суд Перми арестовал медбрата наркодиспансера, избившего пациента до смерти. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности гибель человека (ч.4 ст.111 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 2 мая 2017 года. По данным следствия, в отделении неотложной помощи №7 обвиняемый избил мужчину, проходившего лечение. Спустя некоторое время последний скончался от полученных травм.