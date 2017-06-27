Он выплатит 1 миллион.

Суд вынес приговор 29-летнему жителю Артей, признав его виновным в избиении до смерти пастуха. Мужчина проведет 9 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 1 миллион рублей родственникам погибшего в счет возмещения морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено вечером 11 июня 2016 года. По данным следствия, пьяный обвиняемый в ходе ссоры набросился на незнакомого пастуха – стащил его с лошади и запинал. Пострадавшего в бессознательном состоянии обнаружил его сменщик. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.

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