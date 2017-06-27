Бывшего замначальника екатеринбургской ИК-2 будут судить за пыткиСегодня в 11:05
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Вместе с ним 5 бывших зэков.
В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении экс-замначальника ИК-2. Он обвиняется в организации истязаний осужденных, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся пятеро бывших зэков, входивших в "актив" колонии. В зависимости от роли каждого им вменяют надругательства, совершенные с особой жестокостью, незаконное лишение свободы и пытки.
По данным следствия, в 2012-2013 годах тогдашний замначальника ИК-2 организовал иерархию среди осужденных. В частности, дневальные из числа заключенных выбирали себе заместителей ("председателей совета коллектива отряда"), работников ("председателей секций") и "кабинетчиков". Все они следили за порядком в отрядах и выполняли общехозяйственные работы. Дневальные же полностью подчинялись заместителю начальника колонии и выполняли его поручения, в том числе о совершении противоправных действий в отношении осужденных. Взамен они получали дополнительные права и могли нарушать внутренний распорядок.
Замначальника ИК неоднократно приказывал своим "подчиненным" измываться над заключенными, а происходящее записывать на видео.
В ноябре 2012 года в колонию прибыл осужденный. Находясь в "комнате досмотра" карантинного отделения, он отказался выполнить требование "активистов" - надеть на руку красную повязку и произнести заготовленную фразу. Из-за этого его избили дубинкой и запинали. На следующий день в туалете этого же мужчину заставили раздеться догола и вновь избили. При этом один из истязателей помочился на осужденного. Затем потерпевшего пристегнули наручниками к кровати на 10 дней.
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