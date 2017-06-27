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Экс-глава Копейска сел на 4,5 года за взяткиСегодня в 12:26

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И получил 5-миллионный штраф.

27 июня 2017 года Копейский горсуд вынес приговор экс-главе города Вячеславу Истомину, признав его виновным в получении взятки. Он проведет 4,5 года в колонии строгого режима, а также выплатит 5 миллионов рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в 2011-2014 годах Истомин получил более 2 миллионов рублей от бизнесменов. В частности, он помогал им получать в пользование земельные участки, а также оказывал содействие при заключении договоров поставок оборудования для школьного питания.

Истомина задержали в июле 2016 года. Он признал вину и заключил досудебное соглашение.

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