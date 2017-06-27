×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Новой Ляле раскрыли убийство по шнуркуСегодня в 15:10

  • Текст

Которым был перевязан мешок с трупом.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 62-летнему ранее судимому жителю Новой Ляли. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 8 июня 2017 года. Обвиняемый выпивал с 61-летним приятелем в квартире на Розы Люксембург. Во время застолья мужчины повздорили, и хозяин квартиры воткнул нож в шею гостя.

Обвиняемый поместил труп в капроновые хозяйственные мешки, перевязав их веревкой и шнурком с ботинка. Мешки донес к трубе теплотрассы во дворе своего дома.

Тело убитого нашли 19 июня. Злоумышленника вычислили во время осмотра его квартиры. Следователи обратили внимание на то, что на одном из ботинков мужчины не хватает шнурка - того самого, которым он завязал мешки.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×