Которым был перевязан мешок с трупом.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 62-летнему ранее судимому жителю Новой Ляли. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено вечером 8 июня 2017 года. Обвиняемый выпивал с 61-летним приятелем в квартире на Розы Люксембург. Во время застолья мужчины повздорили, и хозяин квартиры воткнул нож в шею гостя.

Обвиняемый поместил труп в капроновые хозяйственные мешки, перевязав их веревкой и шнурком с ботинка. Мешки донес к трубе теплотрассы во дворе своего дома.

Тело убитого нашли 19 июня. Злоумышленника вычислили во время осмотра его квартиры. Следователи обратили внимание на то, что на одном из ботинков мужчины не хватает шнурка - того самого, которым он завязал мешки.