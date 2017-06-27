Подельник Куковякина предстанет перед судомСегодня в 15:46
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По обвинению в мошенничестве.
В Тавдинский райсуд направлено уголовное дело в отношении Юрия Косарева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, Косарев является соучастником осужденного Александра Куковякина (один из бывших лидеров ОПС "Уралмаш" - прим.ред.). В 2004 году подельники похитили более 2,6 миллиона рублей, принадлежащих ОАО "Тавдинский гидролизный завод". Деньги предназначались для выплаты зарплаты работникам предприятия.
С 2005 года Косарев скрывался на территории ОАЭ. Его задержали 21 марта 2017 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово
Следует напомнить, что в феврале 2016 года суд приговорил Куковякина, этапированного из Дубая в Россию, к 5 годам колонии общего режима. Позднее областной суд скостил ему срок на год. Свою вину Куковякин признал полностью.
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