Ее ждет суд.

В Правобережный райсуд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении председателя кредитно-потребительского кооператива "Центр Финансовой Помощи". Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, с мая 2012 по июнь 2015 года обвиняемая, используя схему финансовой пирамиды, похитила 87 миллионов рублей у 251 вкладчика. Среди потерпевших - жители Магнитогорска и Сибая (Республика Башкортостан), в основном это пенсионеры.

Часть похищенного обвиняемая потратила на покупку недвижимости в Челябинске, Магнитогорске и курортной зоне Башкирии.