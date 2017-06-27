×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменца будут судить за убийство соседкиСегодня в 18:58

  • Текст

Ради денег.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тюменской области, обвиняемого в убийстве соседки, разбое и краже. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, осенью 2016 года обвиняемый через окно залез в дом 83-летней соседки на улице Ельцова и похитил ее имущество. Спустя две недели он вновь забрался к женщине, полагая, что ее нет дома. Однако пенсионерка застала его на месте преступления.

Злоумышленник решил расправиться с соседкой, чтобы она не смогла заявить в полицию. Мужчина задушил женщину, а затем несколько раз ударил ее ножом. Затем он похитил вещи пенсионерки на сумму 3000 рублей, забрал ее паспорт и уехал в Ишим. Там его и задержали.

Ранее по теме:
В Тюменской области сосед зарезал 83-летнюю пенсионерку

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×