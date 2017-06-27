Ради денег.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Тюменской области, обвиняемого в убийстве соседки, разбое и краже. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, осенью 2016 года обвиняемый через окно залез в дом 83-летней соседки на улице Ельцова и похитил ее имущество. Спустя две недели он вновь забрался к женщине, полагая, что ее нет дома. Однако пенсионерка застала его на месте преступления.

Злоумышленник решил расправиться с соседкой, чтобы она не смогла заявить в полицию. Мужчина задушил женщину, а затем несколько раз ударил ее ножом. Затем он похитил вещи пенсионерки на сумму 3000 рублей, забрал ее паспорт и уехал в Ишим. Там его и задержали.

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