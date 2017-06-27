В Верхней Пышме ликвидировали склад наркотиковСегодня в 18:30
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Задержана фасовщица.
Полицейские ликвидировали в Верхней Пышме склад интернет-магазина по торговле наркотиками. Задержана 32-летняя ранее судимая женщина.
Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на съемной квартире свердловчанки обнаружили большую спортивную сумку, в которой находились свертки с 2,1 килограмма синтетического наркотика.
По имеющейся информации, женщина отвечала за хранение и фасовку запрещенных веществ. В дальнейшем наркотики передавались мелкими партиями работникам интернет-магазина для реализации.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере). Она заключена под стражу.
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