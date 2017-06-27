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В Верхней Пышме ликвидировали склад наркотиковСегодня в 18:30

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Задержана фасовщица.

Полицейские ликвидировали в Верхней Пышме склад интернет-магазина по торговле наркотиками. Задержана 32-летняя ранее судимая женщина.

Как сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на съемной квартире свердловчанки обнаружили большую спортивную сумку, в которой находились свертки с 2,1 килограмма синтетического наркотика.

По имеющейся информации, женщина отвечала за хранение и фасовку запрещенных веществ. В дальнейшем наркотики передавались мелкими партиями работникам интернет-магазина для реализации.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере). Она заключена под стражу.

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