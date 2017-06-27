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Пермяка заподозрили в истязании 6-летней дочериСегодня в 18:44

  • Текст

И 9-летней падчерицы.

46-летнего жителя Краснокамска подозревают в истязании 6-летней дочери и 9-летней падчерицы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, с декабря 2015 по февраль 2016 года мужчина систематически избивал девочек. О преступлении стало известно после того, как падчерица подозреваемого рассказала обо всем отцу, а тот обратился в полицию.

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