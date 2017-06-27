Она помешала ему совершить суицид.

В суд передано уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Чернушки, обвиняемого в убийстве матери и покушении на убийство отчима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ночь на 6 февраля 2017 года в доме на улице Южной. Пьяный молодой человек повздорил с матерью и нанес ей множественные удары ножом. Женщина скончалась на месте. После этого обвиняемый тяжело ранил отчима. Последний оказал активное сопротивление, и злоумышленник сбежал.

Спустя некоторое время молодой человек написал явку с повинной. По неофициальным данным, конфликт между родственниками возник из-за того, что мать помешала сыну совершить суицид.

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