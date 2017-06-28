Автоэкспертиза не в пользу водителя.

В гибели 6-летнего мальчика, которого медэкспертиза признала пьяным, виновата управлявшая Hyundai Solaris женщина. Таковы результаты автотехнической экспертизы, заявил отец погибшего ребенка Роман Шимко.

Исследование, по его словам, проводилось ЭКЦ ГУ МВД по Московской области и ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области. "В крови ребенка обнаружен алкоголь, но алкоголь не обнаружен на срезах крови в салоне автомашины, куда его переложили [после аварии]. Не исключены манипуляции в морге: либо в пробирку добавили, либо сделали укол в печень", - цитирует мужчину РБК.

Адвокат автоледи Анна Куракина заявила, что экспертиза была проведена некорректно: "Мне до сих пор не показали документов, которые дают право этим экспертам проводить подобные исследования. Чтобы являться допустимым доказательством, все должно быть без сучка и задоринки, а они сейчас есть".

Авария произошла 23 апреля 2017 года – иномарка наехала на мальчика во дворе, когда он возвращался с дедушкой домой. Тело ребенка протащило под днищем авто около 10 метров. Экспертиза выявила в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. Повторная проверка также показала, что мальчик был пьян.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что наличие алкоголя в крови мальчика не влияет на состав преступления, а СКР возбудил по первому экспертному заключению дело по ст. 293 УК РФ (халатность), передает "Уралинформбюро".



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