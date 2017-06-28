Националиста Тесака отправили на 10 лет за решеткуСегодня в 09:54
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Его подельникам дали от 3 до 10 лет.
Бабушкинский суд Москвы вынес приговор националисту и лидеру общественного движения "Реструкт" Максиму Марцинкевичу (Тесак). Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, разбое и унижении человеческого достоинства. Мужчина проведет 10 лет в колонии строгого режима, пишут федеральные СМИ.
Девять подельников Тесака получили от 3 до 10 лет колонии. Адвокаты подсудимых намерены обжаловать приговор.
По данным следствия, в 2013-2014 годах сообщники в рамках своего "социального проекта", направленного на борьбу с наркоторговлей, нападали в Москве на людей. В качестве оружия они использовали металлические дубинки, электрошокеры и газовые баллончики. Своих жертв злоумышленники избивали, обливали красящими веществами и забирали их вещи. Всего нападениям подверглось 8 человек, один из них скончался.
Тесак - активист ультрарадикальных организаций. Он также был лидером проекта "Оккупай-педофиляй". Ранее его трижды судили за экстремизм: в 2007, 2009 и 2014 годах, передает "Уралинформбюро".
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