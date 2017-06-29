На время проверки.

Начальника тюменской ИК-2 Гейса Гулиева отстранили от должности на время проведения проверки по факту суицида заключенного - 20-летнего украинца Станислава Трунякова. Об этом "Уралинформбюро" сообщил правозащитник Владимир Осечкин со ссылкой на источник в структуре ФСИН.

Трагедия в колонии произошла 25 июня 2017 года. Молодого украинца этапировали в ИК-2, где он пробыл несколько месяцев за перевоз наркотиков. В колонии местные авторитеты обложили его "данью", угрожая расправой. По словам правозащитника, сначала они требовали 50 тысяч рублей, затем увеличили сумму. Также Станислава заставляли обслуживать авторитетов. Не выдержав гнета, молодой человек свел счеты с жизнью.

Связаться с пресс-службой регионального УФСИН на момент публикации новости не удалось.