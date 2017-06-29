Земель муниципалитета.

Администрация Челябинска написала жалобу на решение Центрального городского суда, который признал законным "захват" земель в границах столицы Южного Урала. На сей раз чиновники обратились в Верховный суд РФ.

Конфликт тянется не первый месяц. Чиновникам уже в двух инстанциях не удалось отстоять право собственности 70 человек на участки, выкупленные ими у муниципалитета в поселке Тарасовка. Суды встали на сторону компании-застройщика, которую связывают с бывшим вице-губернатором Челябинской области Сергеем Буйновским - девелопер якобы еще с 2011 года владеет этой землей, а на этой территории у застройщика находятся давние капитальные объекты.

Сейчас же, как отметили "Уралинформбюро" в региональном отделении ОНФ, чиновники имеют все шансы успешно опротестовать решения нижестоящих инстанций - на руках у них серьезный козырь. "Проводится экспертиза, которая докажет, что эти объекты не капитальные. Это станет основанием для пересмотра судебного решения первой инстанции, которое само базировалось исключительно на признании этих строений капитальными. Без этого документа, я полагаю, администрация бы не пошла в суд", - пояснил источник, отметив, что некапитальность построек зафиксировали и прокуроры, которые в данный момент проводят проверку.

Стоит отметить, что, если чиновники потерпят очередное судебное фиаско, то муниципалитету придется вернуть собственникам порядка 85 миллионов рублей, вырученных от продажи земли.



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