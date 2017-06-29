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В Свердловском облсуде стартует процесс по делу об убийстве 3-месячной девочки28 июня в 15:41

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Ее отцом.

29 июня 2017 года в Свердловском облсуде стартует процесс по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя ГО Богданович, который обвиняется в убийстве 3-месячной дочери. Заседание начнется в 10 часов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено утром 19 января 2016 года. По данным следствия, обвиняемый находился с девочкой дома. Она сильно плакала, что раздражало отца. Мужчина схватил дочь за ноги и ударил головой об пол. Она скончалась на месте.

Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

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