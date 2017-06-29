Он зарезал отчима и его приятеля.

28 июня 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор 27-летнему жителю Катав-Ивановского района, признав его виновным в двойном убийстве. Мужчина проведет 17 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено в ночь на 29 августа 2016 года в доме на территории строящейся турбазы. Обвиняемый выпивал с отчимом и его знакомым. Во время застолья между мужчинами разгорелась ссора. Пасынок зажал отчиму рот рукой и несколько раз ударил его ножом в шею и грудь. Затем он зарезал второго мужчину и ушел домой спать. Спустя некоторое время его задержали.