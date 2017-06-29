С поддельными правами.

28 июня 2017 года в Перми арестовали 19-летнего водителя маршрутки, устроившего смертельное ДТП. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Авария произошла 11 мая в Закамске на перекрестке Ласьвинской и Богдана Хмельницкого. Мужчина за рулем микроавтобуса проехал под красный и врезался в "десятку". Легковушку и маршрутку отбросило на тротуар. Погибли водитель "десятки" и пешеход.

Против шофера возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ходе расследования выяснилось, что него были поддельные права.