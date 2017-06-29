Его арестовали.

46-летнего жителя Кургана обвинили в убийстве прохожего. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено вечером 21 июня 2017 года. Потерпевший шел через сквер со своей спутницей. К женщине пристал пьяный незнакомец. Потерпевший заступился за нее. Тогда агрессор жестоко избил заступника. Мужчина скончался на месте.

Обвиняемый ранее был неоднократно судим.