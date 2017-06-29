Разыскиваются их подельники.

В Челябинске ликвидировали канал сбыта героина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, задержано несколько человек, у них изъяли более 8,5 килограмма героина. Наркотики были спрятаны в грузовой "Газели".

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Сейчас разыскиваются другие лица, причастные к совершению преступления. Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы.