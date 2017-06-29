И продолжил пить.

Жителю Невьянска предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено 23 июня 2017 года. Обвиняемый находился в гостях у знакомого. Во время застолья между мужчинами разгорелась ссора, гость избил приятеля. Потерпевший упал на диван, а злоумышленник ушел домой.

Спустя некоторое время обвиняемый решил помириться с товарищем и вернулся к нему. Однако мужчина был уже мертв. Испугавшись, злоумышленник не стал обращаться в полицию. Он покинул квартиру и продолжил пить.

Тело погибшего обнаружили 25 июня.