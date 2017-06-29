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Гадалка похитила у югорчанки полмиллиона рублейСегодня в 17:31

  • Текст

И золотые украшения.

У 23-летней жительницы Нижневартовска похитили пакет, в котором находилось полмиллиона рублей и золотые украшения. В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра, в середине июня девушка познакомилась в Тюмени с гадалкой, которая заявила, что на югорчанке лежит порча и ей нужно пройти обряд очищения. Девушка выполнила все указания и уехала домой. Спустя некоторое время женщина вышла с ней на связь. Она сообщила, что порча лежит и на вещах девушки, которые тоже необходимо очистить.

Гадалка приехала в Нижневартовск и назначила встречу в городской лесополосе. Во время проведения обряда женщина подменила пакет девушки на свой. Югорчанка заметила это и возмутилась. На ее крики из кустов выбежал незнакомый мужчина. Он несколько раз ударил девушку и приказал ей никому не рассказывать о произошедшем. После этого незнакомцы скрылись с вещами потерпевший. Спустя некоторое время девушка все же обратилась в полицию.

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