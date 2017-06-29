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Трое свердловчан ответят за убийство 9-летней давностиСегодня в 18:42

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И разбой.

Трое рецидивистов из Ивделя предстанут перед судом за убийство и разбой, совершенные 9 лет назад.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в сентябре 2007 года троица под надуманным предлогом проникла в квартиру 68-летнего мужчины. Двое незваных гостей избили хозяина и потребовали рассказать, где он хранит деньги. Получив ответ, они похитили 30 тысяч рублей. После этого один из злоумышленников из личной неприязни убил пенсионера, затем все трое скрылись с места преступления.

Личности злоумышленников были установлены с октября 2016 по апрель 2017 года.

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