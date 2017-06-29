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Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве НемцоваСегодня в 18:26

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Виновны.

29 июня 2017 года в Московском окружном военном суде коллегия присяжных заседателей вынесла приговор по делу об убийстве Бориса Немцова. Пятеро обвиняемых признаны виновными и не заслуживающими снисхождения, пишут федеральные СМИ.

Согласно вердикту, исполнителями убийства были киллер Заур Дадаев и Анзор Губашев. Их подельники Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке преступления. Кроме того, по мнению присяжных, все трое помогали исполнителям скрыться от правоохранительных органов.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года. Предполагаемым заказчиком преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. С ноября 2015 года он находится в международном розыск, обвинение ему предъявлено заочно.

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Обвиняемым в убийстве Немцова 27 июня вынесут вердикт

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