Из-за границ между их участками.

66-летний житель Нижнего Тагила едва не зарубил 70-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, ссора между соседями по саду разгорелась 28 июня 2017 года. Они конфликтовали из-за границы между земельными участками. Мужчина несколько раз выстрелил из сигнального пистолета в пенсионерку. В ответ она метнула в обидчика топор. Подозреваемый подобрал его и набросился на соседку. Осознав, что натворил, садовод позвонил в полицию.

Женщина находится в больнице с тяжелыми травмами.