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Ямалец одним ударом отправил подростка в реанимациюСегодня в 13:01

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Возбуждено уголовное дело.

Житель Лабытнанги ударом кулака причинил 15-летнему школьнику тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека" (ч.1 ст.111 УК РФ).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, инцидент произошел вечером 29 июня 2017 года. У обвиняемого возник конфликт с подростком, и он ударил его. Школьник упал на асфальт, ударившись головой. Его госпитализировали. Состояние подростка оценивается как критическое.

Подозреваемый задержан.

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