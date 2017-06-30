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В Тюмени будут судить новосибирца за 55 кило наркотиковСегодня в 13:32

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Он прятал зелье в тайники.

В Тюменский райсуд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в наркоторговле и легализации денежных средств.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в феврале 2016 года молодой человек через Интернет завел знакомство с наркодельцом и начал раскладывать синтетические наркотики по тайникам. Спустя некоторое время ему начали доверять межрегиональные поставки. К наркобизнесу он привлек двух знакомых.

2 декабря 2016 года троица погрузила 5 килограммов зелья в Toyota Camry и направилась на Урал. На следующий день злоумышленники разложили наркотики по тайникам в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске.

5 декабря злоумышленники забрали из тайника в уральской столице более 37 килограммов "синтетики", которую должны были развести по другим городам. На следующий день наркодельцы прибыли в Тюмень. Во время очередной закладки их задержали полицейские.

Спустя несколько дней в подвале дома обвиняемого обнаружили еще более 12,6 килограмма наркотиков. В общей сложности по данному уголовному делу было изъято 55 килограммов "синтетики".

Расследование дела в отношении сообщников новосибирца продолжается.

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