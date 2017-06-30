Чтобы не участвовать в следственных действиях.

Начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко симулировал в СИЗО симптомы психического отклонения и отказывался участвовать в следственных действиях. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в ФСБ.

Силовика направляли на экспертизу в институт Сербского, однако эксперты не обнаружили никаких отклонений. Максименко оставили под арестом до 4 июля 2017 года.

Как ранее писало "Уралинформбюро", мужчину обвиняют в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). В июле 2016 года его арестовали вместе с замруководителя управления собственной безопасности (УСБ) Александром Ламоновым и первым замруководителем столичного главка СКР Денисом Никандровым.



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