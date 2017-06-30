Стартовал суд.

В Свердловском райсуде Перми стартовал процесс по делу об обрушении пятиэтажки на Куйбышева, 103. На скамье подсудимых - директор и исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Моторостроитель" (обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), а также мастер этой УК (ему вменяют причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ходе предварительных слушаний подсудимым предъявлены иски от 17 потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 44 миллионов рублей, пишут местные СМИ.

Первое заседание по существу назначено на 6 июля.

Угол пятиэтажного дома 1950 года постройки обрушился 11 июля 2015 года. Под завалами погибли 76-летний мужчина и 74-летняя женщина. 4 человека получили травмы.

Как выяснилось, жильцы дома с 2014 года неоднократно обращались в УК "Моторостроитель" с жалобами на многочисленные трещины. Однако руководители компании игнорировали все обращения. Мастер, ответственный за данный участок работы, установил маяки для наблюдения за трещинами, но не следил за ними. В дальнейшем он предоставил руководству ложную информацию о замерах.



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