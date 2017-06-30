×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


С обвиняемых в обрушении дома в Перми требуют 44 миллионаСегодня в 16:43

  • Текст

Стартовал суд.

В Свердловском райсуде Перми стартовал процесс по делу об обрушении пятиэтажки на Куйбышева, 103. На скамье подсудимых - директор и исполнительный директор ООО "Управляющая компания "Моторостроитель" (обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц), а также мастер этой УК (ему вменяют причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ходе предварительных слушаний подсудимым предъявлены иски от 17 потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 44 миллионов рублей, пишут местные СМИ.

Первое заседание по существу назначено на 6 июля.

Угол пятиэтажного дома 1950 года постройки обрушился 11 июля 2015 года. Под завалами погибли 76-летний мужчина и 74-летняя женщина. 4 человека получили травмы.

Как выяснилось, жильцы дома с 2014 года неоднократно обращались в УК "Моторостроитель" с жалобами на многочисленные трещины. Однако руководители компании игнорировали все обращения. Мастер, ответственный за данный участок работы, установил маяки для наблюдения за трещинами, но не следил за ними. В дальнейшем он предоставил руководству ложную информацию о замерах.

Ранее по теме:
Обрушившаяся в Перми пятиэтажка снова трещит по швам (ФОТО)

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×