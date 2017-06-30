Из-за денег.

В Екатеринбурге суд вынес приговор 27-летнему жителю Удмуртии, признав его виновным в убийстве приятеля и краже. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима, а также выплатит 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 1 декабря 2016 года. По версии следствия, обвиняемый приехал к приятелю в дом на Чапаева, чтобы занять у него деньги. Молодые люди начали выпивать. Во время застолья хозяин квартиры отказал гостю в оговоренной ранее сумме. На этой почве приятели повздорили. Обвиняемый избил оппонента стеклянной бутылкой и утюгом, а затем изрезал двумя ножам.

После этого злоумышленник переоделся в чистые вещи убитого и сбежал. Через некоторое время он вернулся, забрал ювелирные украшения и сдал их в местные ломбарды. На вырученные деньги обвиняемый уехал в Удмуртию.

Мужчину задержали 13 декабря 2016 года.