По ходатайству защиты.

30 июня Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вернул уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко в прокуратуру.

С соответствующим ходатайством выступила сторона защиты, передает "Уралинформбюро". Адвокат экс-чиновника указал на то, что в обвинительном заключении не указано место совершения предполагаемого преступления, что не позволяет установить его подсудность.

Александра Сидоренко обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ). По данным следствия, в 2010-2016 годах он являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии" (оформлено на его тещу) и 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум" (учредитель - брат экс-министра). Вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью госслужащим, министр управлял этими организациями.

Будучи осведомленным о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, Сидоренко предоставлял эту информацию подконтрольным фирмам в приоритетном порядке, а также давал рекомендации о заключении договоров. Благодаря этому "УралДорТехнологии" и "УралТрансПетролиум" побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты.

Сейчас Сидоренко находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Следует напомнить, что "Уралинформбюро" провело журналистское расследование в отношении Сидоренко еще в 2015 году, передав собранные материалы в правоохранительные органы. В 2016 году до экс-министра добрались чекисты.

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