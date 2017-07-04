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В челябинском озере из-за перегруза лодки утонули 4 человека03 июля в 07:50

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Включая двоих детей.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек – двух мужчин и двух несовершеннолетних.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, трагедия случилась 2 июля на озере Максимка (Чесменский район). По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. На помощь тонущим бросились двое мужчин, находившихся на берегу, но они также утонули.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС отмечают, что водоем не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. "Однако, в нарушение требований безопасности несколько человек все же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза. Находившиеся на плавсредстве люди пытались спастись, но лишь четверым из них это удалось", - рассказали в ведомстве.

Вечером 2 июля на поверхность были подняты тела двух взрослых, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. Продолжаются поиски третьего мужчины, а также 8 и 15-летнего мальчиков.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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