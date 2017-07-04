Дорожная фирма Карапетяна попала под "уголовку"03 июля в 09:00
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О мошенничестве.
Компанией СУ-196, контролируемой братом свердловского депутата Армена Карапетяна Рафиком, занялись правоохранители. Они возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным источника агентства, поводом для возбуждения стало исполнение контракта на ремонт дороги Ревда - Мариинск - Краснояр на территории Ревдинского городского округа. В аукцион, который весной 2016 года провело Управление автомобильных дорог Свердловской области, заявилось четыре участника, в том числе ООО "СУ-196" и ООО "Жасмин". Победила компания, чьими собственниками являются Рафик Карапетян (83,3%) и Агарон Варданян (16,7%).
При стартовой цене контракта в 81,6 миллиона рублей победитель взялся за капремонт "убитой" дороги за 67,2 миллиона рублей. При этом 1/6 финансирования работ планировалось на 2016 год, а сдать объект необходимо к 20 октября текущего года.
По имеющимся сведениям, уголовное дело возбуждено УМВД по Екатеринбургу (по месту нахождения заказчика). В Управлении автомобильных дорог о претензиях к компании Карапетяна говорить отказались.
В пресс-службе регионального УФСБ (проводили следственные мероприятия в рамках уголовного дела) "Уралинформбюро" посоветовали обратиться в пресс-службу ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Там в свою очередь направили в УМВД по Екатеринбургу, где корреспонденту агентства отказали в комментариях. В ООО "СУ-196" заявили, что никто не может пообщаться с журналистом, а Армен Карапетян пояснил, что не владеет информацией.
Источник "Уралинформбюро" утверждает, что 30 июня 2017 года Рафик Карапетян покинул пост директора ООО "СУ-196". Агентство продолжит следить за развитием ситуации.
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