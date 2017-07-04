Он расстрелял 5 человек.

Полицейские задержали в Златоусте 54-летнего уроженца Самарской области, который 22 года находился в федеральном и международном розыске за тройное убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД по республике Мордовия, в октябре 1995 года обвиняемый приехал по работе в Саранск. В одном из развлекательных заведений он повздорил с компанией молодых людей. В ходе конфликта он достал огнестрельное оружие и расстрелял оппонентов. Трое погибли, двое пострадали.

Выяснилось, что на протяжении многих лет мужчина скрывался под чужими данными в Златоусте. На момент задержания в его доме обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Обвиняемый арестован. В ближайшее время его этапируют в Мордовию.