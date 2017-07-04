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В Екатеринбурге стартовал суд над бандой похоронщиков03 июля в 11:42

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Которые сжигали машины конкурентов.

3 июля 2017 года в Ленинском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по делу группы похоронщиков, которые, по версии следствия, сжигали машины конкурентов. На скамье подсудимых - Максим Чайка, Денис Синяк, Александр Шишкин, Сергей Кадочников, Егор Аммосов и Виталий Объещиков, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Сыщики полагают, что обвиняемые промышляли с октября 2015 по май 2016 года. За это время они уничтожили 10 автомобилей конкурирующих фирм.

Кроме того, в апреле 2016 года Шишкин напал на сотрудника ювелирной компании, похитив драгоценности на 533 тысячи рублей.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге похоронщики сожгли у конкурентов 10 машин

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