Маньяка с ЧТЗ отправили за решетку на 23 года03 июля в 12:28
- Текст
Первые 5 лет он проведет в тюрьме.
3 июля 2017 года Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор Вадиму Есипову, которого прозвали "маньяком с ЧТЗ". Он признан виновным по семи статьям уголовного кодекса, среди которых изнасилование, надругательство над несовершеннолетними, угроза убийством.
Мужчину отправили за решетку на 23 года 3 месяца: первые 5 лет он проведет в тюрьме (самый жесткий режим, - прим.ред.), оставшиеся - в колонии особого режима. Кроме того, он должен заплатить 150 тысяч рублей штрафа, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Ирина Савинкова.
По данным следствия, 36-летний уроженец Таджикистана орудовал на территории Челябинска с 2014 по 2016 годы. Он нападал на женщин и маленьких девочек. Мужчина заводил потерпевших в безлюдное место и насиловал.
Есипов был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 сентября 2016 года, когда пытался уехать на родину. Следует отметить, что ранее мужчина был судим за убийство.
Ранее по теме:
"Маньяк с ЧТЗ" мог орудовать не только на Урале
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
03 июля в 20:05
Клещи покусали более 4 500 юных свердловчан
И свыше 19 000 взрослых.03 июля в 20:05
В Тюмени ураган повалил остановку
И столбы.03 июля в 19:35
Счетная палата раскритиковала слияние Резервного фонда и ФНБ
По сценарию Силуанова.03 июля в 19:06
Сибирская тайга превратилась в угрозу экологии
Из-за масштабных пожаров.03 июля в 18:33
Свердловские чекисты будут во всем белом
"Давить" на окружающие памятники.03 июля в 18:28
На Среднем Урале обсудили профилактику терроризма
Среди мигрантов.03 июля в 18:13
Эрмитаж откроет еще шесть филиалов
В России и за рубежом03 июля в 18:11
Свердловский и пермский избиркомы раскошелятся на легитимность выборов
Голосование покажут в интернете.03 июля в 18:07
В Челябинске разбился 3-летний мальчик
Выпав с 5 этажа.03 июля в 18:01
Напавший на 12-летнюю челябинку педофил избежит колонии
Его признали невменяемым.03 июля в 17:29
Погранпункт на Южном Урале закроют на день
Из-за "Шелкового пути".03 июля в 17:27
Югорчанку будут судить за гибель новорожденного сына
Она придавила его во сне.03 июля в 17:27
Общественная палата Екатеринбурга возьмется за медицину
Культуру и экологию.03 июля в 17:24
В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд
Они составят 28 и 40 рублей.03 июля в 17:15
Свердловский бизнес вкладывается в спорт
И строительство.
Главные новости
- 03 июля в 18:33Свердловские чекисты будут во всем белом
- 03 июля в 17:24В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд
- 03 июля в 15:17Суд не выпустил Сиволапа из СИЗО
- 03 июля в 13:57Свердловский дорожный картель заплатит астрономический штраф
- 03 июля в 12:17На Екатеринбург вылилось почти 52 миллиарда литров воды
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.