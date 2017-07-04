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Маньяка с ЧТЗ отправили за решетку на 23 года03 июля в 12:28

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Первые 5 лет он проведет в тюрьме.

3 июля 2017 года Тракторозаводский райсуд Челябинска вынес приговор Вадиму Есипову, которого прозвали "маньяком с ЧТЗ". Он признан виновным по семи статьям уголовного кодекса, среди которых изнасилование, надругательство над несовершеннолетними, угроза убийством.

Мужчину отправили за решетку на 23 года 3 месяца: первые 5 лет он проведет в тюрьме (самый жесткий режим, - прим.ред.), оставшиеся - в колонии особого режима. Кроме того, он должен заплатить 150 тысяч рублей штрафа, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Ирина Савинкова.

По данным следствия, 36-летний уроженец Таджикистана орудовал на территории Челябинска с 2014 по 2016 годы. Он нападал на женщин и маленьких девочек. Мужчина заводил потерпевших в безлюдное место и насиловал.

Есипов был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 сентября 2016 года, когда пытался уехать на родину. Следует отметить, что ранее мужчина был судим за убийство.

Ранее по теме:
"Маньяк с ЧТЗ" мог орудовать не только на Урале

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