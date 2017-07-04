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Облсуд вновь пересмотрит приговор екатеринбургскому экс-полицейскому Зубовичу03 июля в 16:44

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Адвокат добивается смягчения приговора.

19 июля 2017 года президиум Свердловского облсуда рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему оперуполномоченному отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального ГУ МВД Александру Зубовичу. Заседание начнется в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

В октябре 2013 года в екатеринбургском клубе "Пушкин" в ходе совместной спецоперации полицейских и наркоборцов был задержан местный бизнесмен. Мужчину около 12 часов держали в ФСКН, а затем увезли на скорой. Ему удалили желчный пузырь. Спустя некоторое время коммерсант написал заявление, обвинив полицейских в избиении.

Зубовичу предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении полномочий. В июне 2016 года Верх-Исетский райсуд отправил бывшего полицейского за решетку на 7 лет. В феврале 2017 года Свердловский облсуд скостил ему срок на 4 года.

Сейчас адвокаты добиваются дальнейшего смягчения приговора. Они рассчитывают на условно-досрочное освобождение.

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