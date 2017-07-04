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Югорчанку будут судить за гибель новорожденного сына03 июля в 17:27

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Она придавила его во сне.

В Нягани в суд направлено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности младенцу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

По данным следствия, пьяная женщина положила рядом с собой на диван новорожденного сына и уснула. Во сне она придавила младенца, он задохнулся.

Югорчанке грозит до 2 лет лишения свободы.

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