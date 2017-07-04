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Напавший на 12-летнюю челябинку педофил избежит колонии03 июля в 18:01

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Его признали невменяемым.

24-летнего челябинца, напавшего на 12-летнюю девочку в подъезде дома на Чичерина, признали невменяемым.

"Расследование уголовного дела завершено. Мы направили в прокуратуру постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Материалы будут отправлены в суд, и мужчину поместят в психиатрическую больницу", - рассказал "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска регионального СУ СКР Игорь Митрохин.

Инцидент произошел днем 22 апреля 2017 года. Молодой человек зашел за школьницей в подъезд и, угрожая ножом, потребовал, чтобы она разделась. На крики девочки выбежали соседи и скрутили педофила.

Ранее по теме:
В Челябинске педофил с ножом напал на девочку в подъезде

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