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Начальника чеченского отделения Сбербанка заподозрили в хищении миллиардаСегодня в 08:19

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Через фирмы-однодневки.

Глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск. Он подозревается в хищении миллиарда рублей.

По версии следователей, Джабраилов создал 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денежных средств через подведомственное ему отделение банка. Фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных лиц. Ущерб от деятельности лишь 8 из них оценивается в 298 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Чеченской Республике.

"По итогам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч.1 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)", - добавили в ведомстве.

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