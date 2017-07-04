Через фирмы-однодневки.

Глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск. Он подозревается в хищении миллиарда рублей.

По версии следователей, Джабраилов создал 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денежных средств через подведомственное ему отделение банка. Фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных лиц. Ущерб от деятельности лишь 8 из них оценивается в 298 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Чеченской Республике.

"По итогам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч.1 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)", - добавили в ведомстве.