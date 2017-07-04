За земельные махинации.

В Североуральске двое бывших чиновников администрации заплатят 77 миллионов рублей за махинации с землей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

Речь идет о бывшем замглавы по экономике, строительству и ЖКХ Александре Астахове и экс-председателе комитета по управлению имуществом и казной Сергее Петрове. По данным следствия, с мая 2009-го по октябрь 2010 года они способствовали передаче подконтрольной им фирме "Коптяки" земельных участков площадью 530 "квадратов" по заниженной стоимости. В дальнейшем компания продала эту землю по рыночной цене.

Городскому и областному бюджетам был причинен 77-миллионный ущерб.

Ранее Астахов и Петров были приговорены к 5 и 3 годам ИК общего режима соответственно. Приговор вступил в силу.



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