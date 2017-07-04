Дело направили на пересмотр.

Свердловский облсуд отменил приговор известному уральскому бизнесмену Николаю Кретову, которого ранее отправили на 4 года в ИК общего режима. Дело направлено на новое рассмотрение в Чкаловский райсуд Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, Кретова отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.

По данным следствия, в сентябре - декабре 2008 года акционер ЗАО "Группа компаний "Линкор" Н.Кретов похитил ценные бумаги партнера Олега Миронова на сумму более 255 миллионов рублей, а затем инициировал банкротство компании. Кроме того, бизнесмен злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности, хотя средства для частичной выплаты долга у него были.

Однако суд первой инстанции снял обвинения по ст.177 УК РФ (злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности) за истечением срока давности. В середине декабря 2016 года Н.Кретова признали виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

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