Такой срок запросил прокурор.

3 июля 2017 года в Сысертском райсуде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего первого замглавы Сысертского ГО Константина Сурина, обвиняемого в превышении полномочий. Гособвинение запросило для него 3,5 года колонии-поселения, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, с января по сентябрь 2013 года Сурин, на тот момент занимавший должность главы Кашинской сельской администрации, оформил подложные выписки из похозяйственных книг. В справках была указана недостоверная информация о наличии у отца и знакомых чиновника прав на земельные участки. На основании этих документов они оформили права собственности. Ущерб, причиненный городскому округу, оценили более чем в 17 миллионов рублей.

11 июля прения продолжатся, слово возьмут адвокаты подсудимого.



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