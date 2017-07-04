×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бывшему замглавы Сысерти грозит 3,5 года за разбазаривание землиСегодня в 13:42

  • Текст

Такой срок запросил прокурор.

3 июля 2017 года в Сысертском райсуде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего первого замглавы Сысертского ГО Константина Сурина, обвиняемого в превышении полномочий. Гособвинение запросило для него 3,5 года колонии-поселения, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, с января по сентябрь 2013 года Сурин, на тот момент занимавший должность главы Кашинской сельской администрации, оформил подложные выписки из похозяйственных книг. В справках была указана недостоверная информация о наличии у отца и знакомых чиновника прав на земельные участки. На основании этих документов они оформили права собственности. Ущерб, причиненный городскому округу, оценили более чем в 17 миллионов рублей.

11 июля прения продолжатся, слово возьмут адвокаты подсудимого.

Ранее по теме:
Первого замглавы Сысерти обвинили в земельной афере

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Митинг без причины

Митинг без причины

Признак… грядущих выборов.

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×