Его отправили за решетку на 12,5 лет.

Суд вынес приговор жителю Кировграда, признав его виновным в избиении мужчины до смерти. Преступник проведет 12,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 28 октября 2016 года в квартире на Лермонтова. Пьяный подсудимый пришел в гости к приятелю. Там находился еще один мужчина, с которым возник конфликт. Кировградец схватил бейсбольную биту и несколько раз ударил по голове оппонента. Пострадавшего госпитализировали. На следующий день он скончался.