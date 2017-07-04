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В Перми за решетку отправили главаря банды кредитных мошенниковСегодня в 14:23

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На 10 лет.

Ленинский райсуд Перми вынес приговор 38-летнему местному жителю, признав его виновным в мошенничестве и подделке документов. Он проведет 10 лет 4 месяца в колонии общего режима. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 1,3 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным следствия, летом 2013 года мужчина разработал план кредитных преступлений и создал банду из 9 человек. Злоумышленники по фальшивым документам оформляли кредиты, а деньги не возвращали. Таким способом они похитили 6,5 миллионов рублей.

В августе 2014 года один из участников банды под руководством главаря заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры. В итоге жилое помещение без ведома владельца было продано за 4,6 миллиона рублей.

Общей ущерб, причиненный действиями злоумышленников, превысил 11 миллионов рублей.

Следует отметить, что остальных членов банды отправили в колонию на срок от 2,5 до 6,5 лет.

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