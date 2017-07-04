На 5,6 миллиона рублей.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело учредителя и директора ООО "АвтоЛайф". За крупную растрату, совершенную с использованием служебного положения (ч.4 ст.160 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, глава "АвтоЛайфа" арендовал офис и площадку для хранения автомобилей на территории екатеринбургского рынка "Академический". На основании доверенности сотрудники компании искали желающих продать подержанные машины и предлагали им заключить агентский договор. Клиенту гарантировалась продажа автомобиля за установленную стоимость, а компании - вознаграждение.

В действительности директор ООО "АвтоЛайф" после реализации автомобилей присваивал деньги, а бывшие владельцы машин оставались ни с чем. В частности, не увидел причитающихся 670 тысяч екатеринбуржец, в марте 2016 года сдавший на реализацию свою Mazda 6.

В общей сложности 17 жителям Свердловской области был причинен ущерб на сумму свыше 5,6 миллиона рублей.